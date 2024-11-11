Tespih tutkunları Adıyaman'daki tarihi Oturakçı Pazarı'nda buluşuyor

ORHAN PEHLÜL - Türkiye'nin dört bir yanındaki tespih meraklıları ve satıcıları, haftada bir gün Adıyaman'daki tarihi Oturakçı Pazarı'nda bir araya geliyor.

Kehribar, kaplan gözü, abanoz, Oltu taşı gibi malzemeler ve işlemelerle hazırlanan tespihlerin Türkiye genelinde satışını yapanlar, Şanlıurfa, Elazığ, Adana, Mersin gibi kentlerden gelerek pazar günleri Adıyaman'da buluşuyor.

Tarihi pazara gelen tespih satıcıları, el emeği göz nuru ürünleri burada sergiliyor, günün ilk ışıklarıyla farklı renk ve desenlerdeki tespihleri tezgahlara diziyor.

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a gelerek satış yapan Adnan Bağdiken, AA muhabirine, 10 yıldır tespih işiyle uğraştığını söyledi. Emekli olduktan sonra hobi olarak bu işe başladığını anlatan Bağdiken, "Gaziantep, Adana, Mersin, Diyarbakır gibi il il dolaşıyorum, oradaki malzemelere bakıyoruz takas edip satın aldıklarımız oluyor. Eski malzemeye daha çok rağbet var. Diğer yandan geziyoruz. Gençler yeni malzemeye, orta yaşlı insanlar ise eski malzeme dediğimiz Osmanlı malzemelerine rağbet gösteriyor." dedi. Ustalardan Ziya Ateş de 40 yıldır tespih işiyle uğraştığını anlattı.

Çevre illere eski tespihleri aramak için gittiklerini belirten Ateş, "Benim asıl mesleğim fırıncılık, el bileğimdeki rahatsızlık dolayısıyla bıraktım ve bu işi yapıyorum. Mersin'de başladım ve 17 yıldır Adıyaman'da yapıyorum bu işi, aslında çok ticaret yapmak değil artık bizim için hobi oldu. Buradaki tespihler 10 bin ile 100 bin arasında değişiyor. Kıymetli tespihlerimiz var." diye konuştu. Tarihi Oturakçı Pazarı'nda çay ocağı işleten Zeynal Hazar da depremlerden sonra ara verilen pazarın yeniden eski günlerine döndüğünü söyledi.