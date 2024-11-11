Adıyaman'da silah operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Ekipler plakaları açıklanmayan araçlarda yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 30 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger, Samsat, Kahta ilçelerinde yol emniyet ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

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