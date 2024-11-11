Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da silah operasyonlarında 5 kişi yakalandı

        Adıyaman'ın Gerger, Samsat, Kahta ilçelerinde düzenlenen silah operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da silah operasyonlarında 5 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Gerger, Samsat, Kahta ilçelerinde düzenlenen silah operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger, Samsat, Kahta ilçelerinde yol emniyet ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Ekipler plakaları açıklanmayan araçlarda yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 30 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Çalışmalar sırasında gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Tespih tutkunları Adıyaman'daki tarihi Oturakçı Pazarı'nda buluşuyor
        Tespih tutkunları Adıyaman'daki tarihi Oturakçı Pazarı'nda buluşuyor
        Adıyaman'da 20 bin dekar alanda üretilen narda hasat dönemi
        Adıyaman'da 20 bin dekar alanda üretilen narda hasat dönemi
        Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
        Adıyaman'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı