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        Adıyaman'da depremlerde az hasar gören 294 camideki onarım tamamlandı

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da az hasarlı olduğu tespit edilen 294 camideki tadilat işlemleri tamamlanarak ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:07
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        Adıyaman'da depremlerde az hasar gören 294 camideki onarım tamamlandı
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da az hasarlı olduğu tespit edilen 294 camideki tadilat işlemleri tamamlanarak ibadete açıldı.

        Depremlerde çok sayıda yapının hasar gördüğü Adıyaman'da 794 camiden 24'ü tamamen yıkıldı. Afetler nedeniyle 77 caminin ağır, 24 ibadethanenin orta ve 294 caminin ise hafif hasar gördüğü şehirde, 375 cami ise depremi hasarsız atlattı.

        Hafif hasar gören camiler onarımın ardından ibadete açılırken, 24 orta hasarlı camide güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, AA muhabirine, kent genelinde depremde hasar gören camilerin cemaatle buluşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Bu kapsamda az hasar gören 294 caminin yeniden cemaatine kavuştuğunu anlatan Haliloğlu, "Kentimiz, depremden en çok etkilenen illerin başında gelmekte. İlimiz genelinde toplam 794 camimiz var. Bu camilerimizden 24'ü yıkıldı, 77 camimiz ağır, 24 camimiz ise orta hasar görmüştü. Geriye kalan 294 camimiz az hasar almıtı. Bunun dışındaki camilerimizde elhamdülillah bir hasar bulunmamaktadır. Biz bu geçen süre içerisinde az hasarlı camilerimizde çalışmalarımızı bitirdik, ibadete açtık." diye konuştu.

        - Destek çağrısı

        Camilerle Kur'an kurslarının da yeniden açıldığını dile getiren Haliloğlu, "Depremden sonra bazı camilerimizin yanlarına, altlarında atıl olan yerlerine Kur'an kursları yaptık, faaliyete aldık. Adıyaman merkezdeki Kur'an kursu sayımız depremden önceki sayımızdan daha fazladır, öğrenci sayısının da artmasını bekliyoruz." dedi.

        Hayırseverleri cami ve Kur'an kurslarına destek olmaya çağıran Haliloğlu, şunları kaydetti:

        "Biliyorsunuz camilerimiz hayırseverlerin katkılarıyla, destekleriyle oluyor. Şahıslar, vakıflar, hayırseverler yapıyor. Bu vesileyle sizin aracılığınızla hayırseverleri Adıyaman'ımızdaki camilerin, Kur'an kurslarımızın yeniden yapılması hususunda desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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