Adıyaman'da terör örgütü operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda kentteki bazı yerel haber sitelerine ait sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'ya yönelik övücü yorumlar yaptığı öne sürülen M.F.D. gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.