Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

İmzalanan protokol gereği, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen alanlarda çalışma yürütülecek.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Şahin ve Keleş tarafından imzalandı.

Şahin, protokollerin adalet hizmetinin verimliliğine ve hızlanmasına katkı sunacağını düşündüklerini belirtti. Rektör Keleş de iş birliği protokolünün hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Törende konuşan Başsavcı Şahin, protokole desteklerinden dolayı Rektör Keleş'e teşekkür etti.

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