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        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:36
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        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
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        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza törenine, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tayyip Dikici,

        Denetimli Serbestlik Müdürü Feridun Kaymak ile yardımcısı Sadi Yıldız katıldı.

        Törende konuşan Başsavcı Şahin, protokole desteklerinden dolayı Rektör Keleş'e teşekkür etti.

        Şahin, protokollerin adalet hizmetinin verimliliğine ve hızlanmasına katkı sunacağını düşündüklerini belirtti. Rektör Keleş de iş birliği protokolünün hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

        Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Şahin ve Keleş tarafından imzalandı.

        İmzalanan protokol gereği, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen alanlarda çalışma yürütülecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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