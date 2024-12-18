Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
M.L. (53) idaresindeki 02 AEK 487 plakalı motosiklet, Haydar Efendi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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