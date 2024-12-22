Adıyaman'da 46 yıllık semerci, ata yadigarı mesleğinden vazgeçemiyor

İSMAİL KAYA - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, babasından öğrendiği semer yapımına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak devam eden İhsan Demirci, mesleğini ailenin üçüncü kuşağı olarak sürdürüyor.

Babasının yanında 7 yaşında çırak olarak semerciliğe başlayan İhsan Demirci (53), yıllar içerisinde dedesinden kalan meslekte ustalaştı.

Demirci, mesleğini severek sürdürdüğünü anlatarak, "7 yaşında babamın yanında bu meslekle tanıştım. Uzun yıllar babamla beraber çalıştım, onun vefatından sonra bize bıraktığı bu mesleği ben devam ettirdim. Adıyaman'da bu mesleği sürdüren çok az kişi var. Onlar benden daha yaşlı, bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak sanırım, çünkü yetiştirecek eleman bulamıyoruz." dedi.

Semer yapımının çok zahmetli olduğunu ve bir semeri yaklaşık 3 günlük çalışma sonrası tamamladığını anlatan Demirci, semer yapımında gerekli olan malzemelerin bir kısmını Şanlıurfa ve Malatya'dan temin ettiğini aktardı.

Demirci, geçen yıl kendisine Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sanatçı Tanıtım Kartı verildiğini belirterek, "Semercilik mesleğini yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. 3 çocuğum var, biri üniversiteyi bitirdi, diğerleri ise üniversite eğitimlerine devam ediyor. Bu mesleği tercih etmediler. Çocuklarım benim de bunu sürdürmemi pek istemiyorlar ama ben bu mesleği ata ve baba mesleği olarak görüyorum ve devam etmek istiyorum." diye konuştu.