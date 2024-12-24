Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman'da motosikletin çarpığı yaya yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin çarpığı yaya yaralandı.
F.K. idaresindeki 02 ABH 075 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye çarptı.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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