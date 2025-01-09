Adıyaman'daki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren Filiz Atlı (43), Abdulsamet Atlı (4), Sevim Atlı (45), Mahmut Hamurcu (41) ve Zeliha Hamurcu'nun (65) cenazeleri, yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Yeni Mezarlığa getirildi.

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