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        Adıyaman'daki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi

        Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 21:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:38
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        Adıyaman'daki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi
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        Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Kazada yaşamını yitiren Filiz Atlı (43), Abdulsamet Atlı (4), Sevim Atlı (45), Mahmut Hamurcu (41) ve Zeliha Hamurcu'nun (65) cenazeleri, yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Yeni Mezarlığa getirildi.

        Buradaki camide kılınan namazın ardından cenazeler, aynı bölgedeki aile mezarlıklarında toprağa verildi.

        Adıyaman-Besni yol ayrımında dün Mahmut Hamurcu idaresindeki 27 GG 300 plakalı otomobil ile Arif Berk'in kullandığı 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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