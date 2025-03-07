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        Adıyaman'da öğrenciler salep bitkisi yetiştirecek

        Adıyaman Tarım ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçelerinde deneme amaçlı salep bitkisi ekimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:17
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        Adıyaman'da öğrenciler salep bitkisi yetiştirecek
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        Adıyaman Tarım ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçelerinde deneme amaçlı salep bitkisi ekimi gerçekleştirdi.

        Tarım alanında uygulamalı eğitimlerini sürdüren öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirdikleri bu projeyle hem salep üretimini öğrenmeyi hem de bölgeye uygunluğunu test etmeyi amaçlıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ekim alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de oldukça değerli bir tıbbi ve aromatik bitki olan salebin yetiştiriciliğinin öğrencilere tarımsal üretim bilinci kazandıracağını belirtti.

        Deneme ekiminin başarılı olması halinde, ilerleyen yıllarda üretim alanının genişletilmesi planlandığını aktaran Tosun, "Salep üreticiliğinin yaygınlaştırılması ve bölgeye uyumlu olup olmadığına dair deneme dikimini gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerle hem tarımın geleceğiyle ilgili bilgi sahibi olan gençleri yetiştirmek hem de Adıyaman’ımızın tarım çeşitliliğini arttırmak ile ilgili Tarım İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Örnek uygulama olarak da diğer tarımla uğraşan üreticilerimizle bunun süreçlerini anlatacağız. İnşallah bundan sonra bir çok farklı alanda da üretimlerimizi gerçekleştirip, hem döner sermayesi olmuş bir meslek lisesi olacak. Fide yetiştirecek, kendi tohumunu üretecek." diye konuştu.

        Üretimin gelecek nesillere aktarılmasını isteyen Tosun, "Ata tohumuyla beraber de üretimi gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyoruz. Salep son yıllarda özellikle doğada bilinçsizce koparılmasından sonra neslinin tükenmeye doğru gittiği bir bitki." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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