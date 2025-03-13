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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir Adıyaman'da istişare toplantısına katıldı

        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Adıyaman'da Alevi dedeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:02
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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir Adıyaman'da istişare toplantısına katıldı
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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Adıyaman'da Alevi dedeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Adıyaman Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, cemevlerinin olduğu illerde buluşmalar gerçekleştirdiklerini, faaliyetleri hakkında bilgi verdiklerini ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

        Özdemir, şöyle konuştu:

        "Yapacağımız çalışmalarımızı gelen taleplere göre gelen tavsiyelere göre ve önerilere göre şekillendiriyoruz yıllık çalışma programlarımızı bunlara göre hazırlıyoruz bu anlamda Adıyaman'daki canlarımızla yapmış olduğumuz istişare toplantısı, buluşma toplantısı son derece önemli. Alevi-Bektaşi toplumuyla devletimiz arasındaki işbirliğini ve gönül bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

        Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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