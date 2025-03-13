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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:22 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:36
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 51 uyuşturucu hap, 11,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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