Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 51 uyuşturucu hap, 11,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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