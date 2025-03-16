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        BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet, millet el ve iş birliğiyle tüm zorlukları yendiğimiz gibi bu yüzyılın depreminde yaşadığımız korkunç felaketin yaralarını da hep birlikte saracağız inşallah." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:36
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        BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da konuştu:
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet, millet el ve iş birliğiyle tüm zorlukları yendiğimiz gibi bu yüzyılın depreminde yaşadığımız korkunç felaketin yaralarını da hep birlikte saracağız inşallah." dedi.

        Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı konutları ve örnek daireyi gezdi.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

        Devletin tüm gücüyle vatandaşlar için çalıştığını aktaran Destici şöyle konuştu:

        "2025 yılının sonunda bütün konutlar teslim edilecek. Tabi ki yaraları sarmak biraz zaman alacak. Devletimiz güçlü, milletimiz inançlı, sabırlı, kanaat sahibi. Devlet, millet el ve iş birliğiyle tüm zorlukları yendiğimiz gibi bu yüzyılın depreminde yaşadığımız korkunç felaketin yaralarını da hep birlikte saracağız inşallah."

        Destici, daha sonra Adıyaman Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret etti, K8 konteyner kentteki bir aile ile görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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