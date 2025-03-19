Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında eşkali belirlenen 4 kişi adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte motosiklet ve tablet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

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