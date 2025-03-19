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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:13
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte motosiklet ve tablet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında eşkali belirlenen 4 kişi adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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