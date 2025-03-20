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        Adıyaman'da 8 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

        Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 8 öğrenci İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:38
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        Adıyaman'da 8 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
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        Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 8 öğrenci İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nu ziyaret etti.

        Daru'l Erkam Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim alan 8 öğrenci 8 ayda hafız oldu.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, makamında ağırladığı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

        Haliloğlu, öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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