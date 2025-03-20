Adıyaman'da 8 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 8 öğrenci İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nu ziyaret etti.
Adıyaman'da hafızlık eğitimini tamamlayan 8 öğrenci İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nu ziyaret etti.
Daru'l Erkam Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim alan 8 öğrenci 8 ayda hafız oldu.
İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, makamında ağırladığı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
Haliloğlu, öğrenci ve ailelerini tebrik etti.
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