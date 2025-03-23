Adıyaman'da kadınlar, depremin simgesi saat kulesinin maketini yapıyor

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'nde kadın kursiyerler şehrin simge yapılarından biri olan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 04.17'de duran saat kulesinin maketlerini yaparak deprem farkındalığı oluşturuyor.

Halk Eğitimi Merkezi'nde el sanatlarıyla uğraşan depremzede kadın kursiyerler, hem keyifli vakit geçiriyor hem de depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşarak moral kazanıyor.

Kursiyerler, 46 yıl önce inşa edilen ve "Asrın felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 04.17'de durarak şehrin simgesi haline gelen saat kulesinin maketini atık malzemelerle yapıyor.

Yapılan saat kuleleri, çeşitli kurum ve kuruluşlara ile kente gelen misafirlere hediye ediliyor.

Usta öğretici Nadir Harıkçı, AA muhabirine, saat kulesinin kent için önemli bir simge olduğunu belirtti.

Deprem farkındalığı oluşturmak için saat kulesinin maketini yaptıklarını belirten Harıkçı, şunları kaydetti:

"Depremlerde duran saat kulesi bizim için bir simge haline geldi ve manevi değeri çok yüksek. Kurs merkezinde kadınlarla birlikte karton ve atık malzemeler kullanarak saat kulesinin minyatürünü yapıyoruz. Çalışma çeşitli aşamalardan geçiyor, elbette zor oluyor ama keyifle üretiyoruz. Kursiyerlerimiz her sabah geliyor ve yaklaşık 5 saat boyunca çalışıyoruz."

Kursiyerlerden Nuriye Çalgan ise kurs merkezinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada el becerilerimizi geliştiriyoruz. Saat kulesi Adıyaman için özel bir yapı. Biz de o yapının maketini yaptık." ifadelerini kullandı.