Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 108 gram sentetik uyuşturucu, 74 uyuşturucu hap, 3 gram kubar esrar ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Diğer 33 zanlı ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.