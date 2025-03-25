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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:42
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda ise 108 gram sentetik uyuşturucu, 74 uyuşturucu hap, 3 gram kubar esrar ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Diğer 33 zanlı ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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