Adıyaman'da iki katlı evin deposunda çıkan yangında hasar oluştu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 katlı evin deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 katlı evin deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Oyalı Mahallesi'nde M.O'ya ait iki katlı evin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Ambardan alevler çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
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