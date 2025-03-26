Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iki katlı evin deposunda çıkan yangında hasar oluştu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 katlı evin deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da iki katlı evin deposunda çıkan yangında hasar oluştu
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 katlı evin deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Oyalı Mahallesi'nde M.O'ya ait iki katlı evin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

        Ambardan alevler çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        İBB başkan vekili bugün belli oluyor
        İBB başkan vekili bugün belli oluyor
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Vodafone Gönüllüleri, deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi
        Vodafone Gönüllüleri, deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi
        Adıyaman merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Adıyaman merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da depremzede kadınlar "Eli Yaman" çarşısında el emeği ürünlerini...
        Adıyaman'da depremzede kadınlar "Eli Yaman" çarşısında el emeği ürünlerini...
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Adıyaman'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü