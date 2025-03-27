Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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