Adıyaman'da aracın kaputunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, durdurduğu bir araçta narkotik köpeği "Cadı"nın da katıldığı aramada kaput bölümünde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

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