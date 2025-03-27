Adıyaman'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" hayata geçirildi
Adıyaman'da bir okulda kurulan sera törenle açıldı.
Adıyaman'da bir okulda kurulan sera törenle açıldı.
Yunus Emre Ortaokulunca "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla başlatılan "Okuldaki Çiftlik Projesi" ile öğrencilerin tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında duyarlılığı amaçlanıyor.
Proje kapsamında, okul bahçesine 30 metrekarelik sera kuruldu. Seraya domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri dikildi.
Açılış töreninde konuşan Vali Osman Varol, projenin önemini anlattı.
Vali Varol, öğrencilerle birlikte çeşitli sebzelerin fidelerini dikmekten memnun olduğunu belirtti.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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