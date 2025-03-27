Adıyaman'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" hayata geçirildi

Yunus Emre Ortaokulunca "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla başlatılan "Okuldaki Çiftlik Projesi" ile öğrencilerin tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında duyarlılığı amaçlanıyor.

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