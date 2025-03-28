Adıyaman Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleşti
Adıyaman Üniversitesi'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti.
Adıyaman Üniversitesi'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, personelle bayramlaşıp bir süre sohbet etti.
Keleş, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna vurgulayarak, üniversitede dayanışma ruhunu her zaman koruduklarını aktardı.
Törene, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı.
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