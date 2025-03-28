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        Adıyaman Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleşti

        Adıyaman Üniversitesi'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:18
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        Adıyaman Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleşti
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        Adıyaman Üniversitesi'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, personelle bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

        Keleş, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna vurgulayarak, üniversitede dayanışma ruhunu her zaman koruduklarını aktardı.

        Törene, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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