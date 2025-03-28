Adıyaman Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleşti

Keleş, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna vurgulayarak, üniversitede dayanışma ruhunu her zaman koruduklarını aktardı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, personelle bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.