Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Yıllardır Filistin'de, Gazelli kardeşlerimize zulmeden, soykırım yapan İsrail'in ürünlerine boykot çağrısını aklına getiremeyen ana muhalefet liderimizin, şahsi ve siyasi menfaatleri gereği mi artık hangi amaçla yapıyor bilemiyorum ama yerli ve milli şirketlerimize karşı boykot çağrısı yapması gerçekten bir akıl tutulması." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente giden Aydın, Eskisaray Mahallesi'ndeki basın konteyner kent sitesini ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, ana muhalefet partisinin boykot çağrısını eleştirdi.

Ana muhalefet partisinin İsrail menşeili ürünlere boykot yapmadığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bir ana muhalefet liderinin, milli ve yerli firmalarına karşı boykot çağrısı yapması, ekonomimizi sekteye uğratması, acı veren bir hadise gerçekten. Bunun izahı mümkün değil. Yıllardır Filistin'de, Gazelli kardeşlerimize zulmeden, soykırım yapan İsrail'in ürünlerine boykot çağrısını aklına getiremeyen ana muhalefet liderimizin, bugün şahsi ve siyasi menfaatleri gereği mi artık hangi amaçla yapıyor bilemiyorum ama yerli ve milli şirketlerimize karşı boykot çağrısı yapması gerçekten bir akıl tutulması. Diyecek başka bir şey yok."

CHP'nin kendi içerisinde bir hesabın olduğunu dile getiren Aydın, "Şikayet edenler yine kendi içlerinde, gizli tanıkların büyük bir kısmı yine kendi içlerinde. Durum öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bu tür süreci sabote edecek ve bunun üzerinden de özellikle de ekonomimize zarar verecek bu tür girişimler kabul edilemez." diye konuştu.

Türk halkının yerli ve milli firmalara destek olduğunu belirten Aydın, "Bu firmalarımız zor şartlar altında belli bir noktaya gelmiş. Bu aşamadan sonra tekrardan ayağına vuracak, ekonomisini zayıflatacak, çökertecek olan bu tür girişimlere halk zaten teveccüh göstermez, göstermiyor da. Benim üzüldüğüm nokta ise şu, ana muhalefetin genel başkanının bu tür bir acizlik, akıl tutulması içerisine düşmesi. İktidara muhalefet edeyim derken adeta ülkesine ve milletine muhalefet etmesi ve bunun yanında da bu tür girişimlerde yurt dışından destek arıyor olması üzücü." ifadelerini kullandı.