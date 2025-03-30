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        Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'daki bayramlaşma töreninde konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Bu bayramın, başta Gazze olmak üzere dünyanın her tarafında var olan mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:54
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        Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'daki bayramlaşma töreninde konuştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Bu bayramın, başta Gazze olmak üzere dünyanın her tarafında var olan mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." dedi.

        Aydın, Adıyaman Polisevi'nde düzenlenen törende, bayramın önemini anlattı.

        Ramazanı geride bırakarak bayrama eriştiklerini hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

        "Mübarek ramazanı geride bırakmanın hüznü ama bayrama da kavuşmanın sevincini bütün Adıyamanlı hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, neşe ve sevincin doruğa çıktığı, paylaşmanın ve en iyi duyguların ortaya çıktığı günlerdir. Buruk bayramlar yaşadık, deprem yaşadık ama önümüzdeki günler çok daha güzel olacak, her günü bayram tadında yaşamak adına elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Ben bu vesileyle bütün İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. "

        Dünyanın birçok yerinde zulmün yaşandığını aktaran Aydın, "Bugün dünyanın pek çok yerinde devam eden zulümler var. Doğu Türkistan, Kudüs, Gazze ve Filistin'de masum kardeşlerimiz, inananlar zulüm altında. Bu bayramlar vesilesiyle oralara dualarımızı gönderiyoruz. Bu bayramın, başta Gazze olmak üzere dünyanın her tarafında var olan mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

        Adıyaman Valisi Osman Varol ise vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, kentte bütün gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

        Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle çok sayıda kamu personelinin görevinin başında olduğunu belirten Varol, "Vatandaşlarımızın güvenliği için çok sayıda kamu personeli arkadaşımız görevlerinin başında. Ben onların da bayramını tebrik ediyorum." dedi.

        AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış ise bayramların birlik ve beraberlik ayı olduğunu dile getirerek, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik etti.

        Protokol üyeleri, daha sonra vatandaşlarla tokalaşarak bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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