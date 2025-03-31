Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 27 TL 884 plakalı otomobil, Kurugöl köyü yakınlarında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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