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        Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:38
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        Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 27 TL 884 plakalı otomobil, Kurugöl köyü yakınlarında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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