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        Adıyamanlı depremzede kadınlar, enkazdan çıkarılan malzemeleri sanata dönüştürdü

        ORHAN PEHLÜL/EMRE ILIKAN - Adıyaman'da afetzede kadınlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılan eşyalarla tablolar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:14
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        Adıyamanlı depremzede kadınlar, enkazdan çıkarılan malzemeleri sanata dönüştürdü
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        ORHAN PEHLÜL/EMRE ILIKAN - Adıyaman'da afetzede kadınlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılan eşyalarla tablolar yapıyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Halk Eğitim Merkezi ve Adıyaman Belediyesinin destekleriyle açılan kurslara katılan 10 depremzede kadın, yıkılan ev ve binaların enkazından çıkarılan saat, ayna, ev telefonu, tabak, televizyon parçası, fotoğraf, moloz parçaları, kaşık, eşarp gibi çeşitli malzemeleri sanata dönüştürüyor.

        Afetzede kadınların usta öğreticilerden eğitim alarak bazısını tamamladığı, kimisinin yapımını sürdürdüğü 30 tablo, kentte inşa edilecek deprem müzesinde sergilenecek.

        Usta öğreticilerden Perihan Pamukçu, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde enkazdan çıkardıkları malzemelerle çeşitli boyutlarda tablolar yaptıklarını söyledi.

        Enkaz malzemelerini sanat yoluyla geleceğe aktardıklarını belirten Pamukçu, "Depremden sonra böyle bir çalışma yapmak istedik. Evlerimizin, binalarımızın enkazından çıkarılan eşyaları sanatla birleştirmeye karar verdik. Enkazdan çıkan malzemeleri dekoratif tablo haline getirdik. Acılarımızı geleceğe taşımaya çalışıyoruz." dedi.

        Eserleri kentte inşa edilecek deprem müzesinde sergileyeceklerini belirten Pamukçu, tamamı depremzede olan kursiyerlerin yaptığı çalışmalarla rehabilitasyon sürecine de katkı sağlandığını dile getirdi.

        Kursiyerlerden Fatma Değirmenci de kursta motive olduğunu söyledi.

        Enkazdan çıkardığı bir ayakkabıyı çeşitli süslemelerle sanata dönüştürdüğünü anlatan Değirmenci, "Ben depremlerden sonra bir binanın önünden geçerken kadın botu gördüm ve aldım. Temizledikten sonra onu kursa getirerek yine enkazdan çıkardığımız gazoz kapağı, anahtar, boncuk, mandal gibi ürünlerle süsledim. Çok güzel bir eser ortaya çıktı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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