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        Adıyaman'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:39
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        Adıyaman'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İsmail Zeryüç (40) idaresindeki 27 BAS 332 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler köyü yol ayrımı civarında E.K. yönetimindeki 02 LA 057 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleri yaralandı.

        Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Zeryüç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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