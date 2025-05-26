Adıyaman'da depremde yıkılan tarihi Kurşunlu Cami bu yıl yeniden ibadete açılacak

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Besni ilçesinin önemli tarihi vakıf eserlerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Kurşunlu Cami'nde inşa çalışmaları, yıl sonunda tamamlanacak.

Halk arasında "Külhanönü Cami" olarak da bilinen ve 1600'lü yıllarda inşa edilen yapı, depremler sonrası ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon kapsamında caminin hem özgün kimliği korunacak hem de yapı depreme dayanıklı hale getirilecek.

Çalışmalar çerçevesinde caminin minaresi ve iç mekandaki kemer yapıları sökülerek taşlar tek tek numaralandırıldı. Hasarlı taşlar ayrıştırılarak özel bir alanda koruma altına alındı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, restorasyonda hem yapının tarihi dokusunu korumayı hem de depreme karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Palalı, "Minare gövdesi ve iç kemerlerdeki taşları tek tek numaralandırarak söktük ve güvenli bir alanda muhafaza altına aldık. Kurul onayından geçen projelerin ardından uygulama aşamasına geçtik. Minarenin restorasyonunda da ciddi ilerleme sağladık. Kasnak ve kuvvet bölümlerini yeniden yerlerine yerleştiriyoruz." dedi.