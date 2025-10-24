Adıyaman'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan olaya karışan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.