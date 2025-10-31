Adıyaman'da yapımı süren camide göçük altında kalan 6 kişi kurtarıldı

AFAD Şube Müdürü Abdurrahman Bilgiç, AA muhabirine, ihbarı aldıktan kısa sürede ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, kurtarılan kişilerin ise sağlık ekiplerine teslim edildiklerini belirtti.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kişilerden birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.