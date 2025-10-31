Adıyaman'da yapımı süren camide göçük altında kalan 6 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da yapımı süren camide beton döküldüğü sırada oluşan göçükte kalan 6 kişi kurtarıldı.
Adıyaman'da yapımı süren camide beton döküldüğü sırada oluşan göçükte kalan 6 kişi kurtarıldı.
Merkeze bağlı Hasankendi köyünde yapımı süren caminin kubbesinin betonunun döküldüğü sırada, beton kalıplarının birbirinden ayrılması sonucu göçük oluştu.
İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Göçük altından çıkarılan 6 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kişilerden birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
AFAD Şube Müdürü Abdurrahman Bilgiç, AA muhabirine, ihbarı aldıktan kısa sürede ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, kurtarılan kişilerin ise sağlık ekiplerine teslim edildiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.