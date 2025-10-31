Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 1'i polis memuru 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:24
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 1'i polis memuru 2 kişi ağır yaralandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru C.A. idaresindeki 34 BRA 677 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 34 GIB 333 plakalı otomobille Hasancık köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

