Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 1'i polis memuru 2 kişi ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru C.A. idaresindeki 34 BRA 677 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 34 GIB 333 plakalı otomobille Hasancık köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
