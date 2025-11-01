Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu 26337. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Yolda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Yolda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Adıyaman'da cami inşaatında göçük altında kalan 6 kişi kurtarıldı
        Adıyaman'da cami inşaatında göçük altında kalan 6 kişi kurtarıldı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı; 1'i polis 2 yaralı
        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı; 1'i polis 2 yaralı
        Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı
        Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı
        Adıyaman'da yapımı süren camide göçük altında kalan 6 kişi kurtarıldı
        Adıyaman'da yapımı süren camide göçük altında kalan 6 kişi kurtarıldı