Adıyaman'da bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu 26337. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

