        Çelikhan'da doğa yürüyüşü düzenlendi

        Çelikhan'da doğa yürüyüşü düzenlendi

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yeşil vatan benim okulum geleceğe çare" adlı proje kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 16:26 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:26
        Çelikhan'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yeşil vatan benim okulum geleceğe çare" adlı proje kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Öğretmenler, Aligör mezrasında başlayıp Çat Barajı Mehmetçik tepesine kadar yürüdü.

        Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerle birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Etkinliğin çocukların geleceği ve hayata hazırlanması konusunda katkı sunacağına inandıklarını ifade eden Tosun, "Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra farklı etkinliklerle projenin devam etmesini düşünüyorum." dedi.

        Doğa yürüyüşüne Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İshak Sayıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Kılıç ve öğretmenler katıldı.

