Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:27 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız." dedi.

        Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı.

        Adıyaman'a depremden sonra defalarca geldiğini ve bugün kentin adeta küllerinden yeniden doğduğuna şahitlik ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Adıyaman'ın böylesine kısa bir süre içerisinde fevkalade ciddi bir fiziksel rehabilitasyon sürecini gerçekleştirmiş olması, her türlü takdirin üstündedir. Depremin travmalarının tamamının geride kalacağı günler çok yakındır." diye konuştu.

        Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret eden Kurtulmuş, güçlü bir Türkiye'nin her alanda hep birlikte inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin yüzyılının, kardeşliğin yüzyılı olmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin yüzyılı bilimin, kültürün, sanatın, uluslararası alanda güçlü olmanın yüzyılı olacağı gibi Türkiye'nin yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olmak mecburiyetindedir. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci asını kardeşliğin yüzyılı yapmak için canla, başla, gayretle çalışıyoruz. Bu çerçevede 102 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını maalesef heba ettiğimiz terör, Türkiye'nin başına büyük bir belaydı. Ayaklarımıza pranga vurulmuş. Ve bu ülkenin daha ileriye koşmasını önlemek için emperyalist odaklar tarafından terör bir araç olarak kullanılmıştır. Hatta son 15-20 yıldır bütün dünyada çok açık bir şekilde gördüğümüz gibi terör adı da böyle şık bir isimle vekalet savaşlarının bir maşası haline getirilmiştir. Bugün de dünyanın dört bir tarafında görüyorsunuz. Sudan'da en son yaşananlara şahitsiniz, elinde bir damla, bir bardak temiz suyu olmayan adamların ellerine, on binlerce dolarlık o silahları kimler niye veriyor."

        - "Titizlikle ve demokratik olgunlukla çalışmaları sürdürüyoruz"

        Türkiye'nin terör nedeniyle trilyonlarca dolar kaybının bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

        "Böylesine ağır bir yükü ortadan kaldırmak ve ondan da mühimi bu milletin arasına sokulmak istenen bu fitnenin tamamen ortadan kaldırılarak Türkiye'de barış ve huzurun, esenliğin, dayanışma ve kardeşliğin hakim olması için el birliğiyle, hep beraber bir çalışma yürütüyoruz. Ümit ederim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yürüttüğümüz, 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptığımız, geçen hafta da 16. toplantısını gerçekleştirerek toplumun geniş kesimlerinin farklı fikirlerini dinlediğimiz, bir parti hariç şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan 11 siyasi partinin yer aldığı bir çalışmayı sürdürüyoruz. Dikkatle, titizlikle ve demokratik bir olgunlukla sürdürüyoruz. Herkes geliyor fikrini söylüyor. Kimse birbirine karşı sesini yükseltmeden, hakaret etmeden, itham etmeden, fikri neyse onu söylüyor. Yeter ki şu terör geride kalsın. Yeter ki Türkiye'de silahlar sussun, huzur ve esenlik ortaya çıksın. "

        - "Bu sefer biz kazanacağız"

        Komisyon sürecinde şehit ve gazi yakınlarıyla görüşmelerinde duygusal diyaloglara şahitlik ettiğini de anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Bu ülkede bir daha ilanihaye terör sona erecek, silahlar susacak, kardeşlik ve dayanışma hakim olacak. Farkındayım bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız. Daha ilerisini söyleyeyim. Ya biz kazanacağız ya emperyalistler kazanacak. Bu sefer biz kazanacağız. Allah'ın izniyle onlara pabuç bırakmayacağız. Değerli kardeşlerim, bu ülke artık bugünleri geride bırakacak. Bu ülkenin on yıllar boyunca yaşadığı bu terör tuzağı, inanın ki ne Türk'ü sevdikleri ne Kürt'ü sevdikleri ne Arap'ı ne Acem'i sevdikleri için kurulmuş bir tuzaktır. Başka yerlerde de ifade ettim, burada da ifade ediyorum. Emperyalistler bir arada birlikte nasıl yaşanır bunu bilmezler."

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        Çelikhan'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Çelikhan'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Bakan Tunç: Adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir (2)
        Bakan Tunç: Adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir (2)
        Adalet Bakanı Tunç, Adıyaman'da konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da iş insanından Kahta 02 Spor'a 1 milyon liralık destek
        Adıyaman'da iş insanından Kahta 02 Spor'a 1 milyon liralık destek
        Adıyaman'da bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        Yolda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Yolda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi