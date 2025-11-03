Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin ikinci yüzyılını Allah'ın izniyle kardeşliğin yüzyılı olarak böyle ilmek ilmek işleyerek daha ileriye doğru götüreceğiz. Bu kardeşlik vizyonumuzun içerisinde bölgesel eşitliğin sağlanmasını önemsiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı
        03.11.2025 - 13:20
        Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tesisi için çok çaba gerektiğini söyledi.

        İnsanların birbirinden üstünlüğünün bulunmadığını ve herkesin eşit olduğuna inandıklarını kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah her bir insanın yaratılışta eşit olduğunu, her bir insanın adaletle hükmedilmesi gereken Allah'ın seçkin bir kulu olduğunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Bütün bunların olabilmesi için herkesin de kendisinde kültürel haklarında, dininde, diyanetinde, kültüründe özgür olacağı bir ülkeyi inşa etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

        Toplumsal barış için eşitlik, adalet ve özgürlüğün de sağlanmasının şart olduğunu belirten Kurtulmuş, bütün bunların ortak akılla gerçekleştirilebilecek önemli hassasiyetler olduğunu aktardı.

        Kurtulmuş, "Kardeşlik, birlik duygusunu ayağa kaldıracak, birlik duygusunu pekiştirecektir. Eşitlik, hakkaniyet duygusunu kökleştirecek, herkesin bir diğeri karşısında güçlü ve hakkını alabilir olduğu inancını yaygınlaştıracaktır. Özgürlük de insan onurunun olmazsa olmaz temel şartlarındandır. Dolayısıyla bütün bu çerçevede biz mücadelemize devam edeceğiz ve Türkiye'nin ikinci yüzyılını Allah'ın izniyle kardeşliğin yüzyılı olarak böyle ilmek ilmek işleyerek daha ileriye doğru gideceğiz." ifadesini kullandı.

        - "Kardeşlik vizyonumuz temenniden ibaret değil"

        Türkiye'nin 208 üniversitesiyle 7 milyonu aşkın üniversite öğrencisiyle adeta bir eğitim ordusuna sahip olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu durumun, Türkiye'nin bölgesel eşitliğini gösteren önemli konulardan biri olduğunu dile getirdi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'de sosyal güvenliğin, hak ve özgürlüklerin bütün kesimleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını da önemsediklerini ifade etti.

        Demokrasi çerçevesinde siyasi yarışa da açık olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Barış ve kardeşlik anlayışı içerisinde hangi teklifte bulunuyorsa bulunsun, getirsin söylesin. Hele siyasi yarışta da herkes halkın karşısına çıksın. Halk da kimi seçiyorsa, seçtiği ekip ülkeyi yönetsin, şehri yönetsin, bölgeyi yönetsin. Dolayısıyla kardeşlik vizyonumuz sadece bir temenniden ibaret değil. Mutlaka hak ve özgürlüklerin genişletilmesini de kapsayan önemli bir vizyondur." görüşünü paylaştı.

        - "Toplumsal sözleşmeyi hep beraber ortaya çıkarmak zorundayız"

        Kurtulmuş, üniversitelerde bilginin yanı sıra hikmet ve irfanın da gerekli olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye'nin aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin yüzyılı dediğimiz bu yüzyıl, bu toplumsal dayanışma, kardeşlik vizyonuyla Türkiye'de kardeşliğin tam manasıyla tesis edildiği bir yüzyıl olacaktır. Bunun için aynı zamanda da güçlü bir toplumsal sözleşmeyi hep beraber ortaya çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bundan kastım sadece metinlere yazılmış olan bazı cümlelerden bahsetmiyorum. Toplumsal sözleşmenin gerektirdiği toplumsal dayanışma ve kardeşlik ahlakının içselleştirildiği bir sözleşmenin ortaya konulmasıdır. Birliğin ve beraberliğin kalıcı ve yazılı olmasa da eskimez kurallarını önümüzdeki süreçte ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bunun için hep beraber gayret sarf edeceğiz. Bunun için üniversitelerimize de fevkalade büyük sorumluluklar düşüyor. Bu toplumsal dayanışmanın, toplumsal sözleşmenin hangi şartlarda oluşabileceği ile ilgili özellikle sosyal bilimlerimizde çalışan hocalarımızın çok önemli bir katkısını ve çabasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğini ve kardeşliğini temin etmek için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

