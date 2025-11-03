TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti

Ziyarette, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan da yer aldı.

Mezarlara karanfil bırakan Kurtulmuş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yapılan duaya eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret ederek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

