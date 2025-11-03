Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret ederek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:46
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret ederek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Deprem Şehitleri Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

        Mezarlara karanfil bırakan Kurtulmuş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yapılan duaya eşlik etti.

        Ziyarette, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

