TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu

Kurtulmuş, son olarak çarşıya geçerek Meydan Camisi'nde incelemede bulundu, vatandaşlarla selamlaştı, esnafı ziyaret etti.

Kurtulmuş, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Belediyesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı.

Vali Osman Varol ve Valilik personeli tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk olarak Adıyaman Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da valilik, belediye ve esnafı ziyaret etti.

