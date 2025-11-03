Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da valilik, belediye ve esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da valilik, belediye ve esnafı ziyaret etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk olarak Adıyaman Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

        Vali Osman Varol ve Valilik personeli tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

        Kurtulmuş, Vali Varol'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        - Adıyaman Belediyesine ziyaret

        Kurtulmuş, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Belediyesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı.

        Tutdere'den belediyenin çalışmaları konusunda bilgi alan Kurtulmuş, kentte depremden sonra olumlu manada değişimin olduğunu, depremin fiziki izleri silindikten sonra kentin eski günlerine kavuşacağını söyledi.

        Kurtulmuş, son olarak çarşıya geçerek Meydan Camisi'nde incelemede bulundu, vatandaşlarla selamlaştı, esnafı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret e...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret e...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu sefer mutlaka başaracağız
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu sefer mutlaka başaracağız
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nd...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nd...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nd...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nd...
        Çelikhan'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Çelikhan'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Bakan Tunç: Adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir (2)
        Bakan Tunç: Adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir (2)