Adıyaman'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla "Adıyaman Sivil Toplum Buluşması" gerçekleştirildi.

Vali Osman Varol, TPAO Konferans Salonu’ndaki konuşmasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki yıkılan yapı stoğunun arttırıldığını söyledi.

Kente 74 binin üzerinde bağımsız bölüm inşa edildiğini ifade eden Varol, "Bugün, yüzde 34'ünü kaybettiğimiz yapı stoğunun yerine doğrudan desteğimizle veya vatandaşlarımızın katkısıyla yaklaşık yüzde 37,5 ila 38 oranında yeni yapı koyuyoruz. Yani yapı stoğumuzu deprem öncesine göre artırıyoruz." dedi.

Deprem sonrası eğitim altyapısında kaydedilen gelişmelere değinen Vali Varol, şunları anlattı:

"Depremden bugüne kadar 99 okul ve 1157 derslik inşa ettik. Bu gerçekten inanılmaz bir hız. Çocuklarımız bugün deprem öncesine göre daha fazla derslikte, daha iyi şartlarda eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca depremden hemen sonra yapılan öğretmen atamalarıyla ilimizdeki öğretmen sayısı binin üzerinde arttı. Bu, yaklaşık yüzde 10'un üzerinde bir artış anlamına geliyor."

Kentin yeniden inşa edildiğini belirten Varol, "Sadece depremden sonra bugüne kadar 1. sınıf standartlarında 350'nin üzerinde yatak kapasitesi kazandırdık. Bu yatırımlar sayesinde sağlık altyapımız deprem öncesine göre daha güçlü hale geldi." dedi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kentteki ziyaretlerinin anlamlı olduğunu belirtti. Daha önce TBMM çatısı altında çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Tutdere, şöyle konuştu: "Sayın Meclis Başkanım, öncelikle Adıyaman Belediye Başkanı olarak daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi şerefli ve onurlu bir çatının altında sizlerle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyan bir kardeşiniz olarak bugün şehrimizde gerçekleştirmiş olduğunuz bu ziyaret, hem halkımızı hem de depremle büyük mücadele içerisinde bulunan bütün hemşehrilerimizi mutlu etmiştir." Konuşmasında depremin ardından kentte yürütülen çalışmalara değinen Tutdere, "Sayın Meclis Başkanım, hepimizin işi zor. Biz Adıyaman'da bütün farklılıklarımızla, bütün STK’larımızla, muhtarlarımızla, kamu kurumlarımızla 6 Şubat'ın büyük yıkımının yaralarını sarmak, kentimizi yeniden inşa etmek için çok güçlü bir iş birliğiyle çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Biz burada hayata yeniden tutunmak adına devletimizin, kurumlarımızın desteğiyle mücadele ediyoruz." dedi.

- "Terörün bitmesi, kardeşliğin güçlenmesi için önemli bir süreç yönetiyorsunuz" TBMM'de yürütülen terörün sonlandırılması ve kardeşliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara dikkat çeken Tutdere, şunları kaydetti: "Sayın Başkanım siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 50 yıldır bu toprakların kanayan yarası olan terörü sonlandırmak, ülkeyi barışa, huzura kavuşturmak adına hepimizin, bütün farklılıkların dikkatle takip ettiği bir süreci yönetiyorsunuz ve o sürecin komisyon başkanlığını yapıyorsunuz. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu mevcut durumda, yaşadığımız ekonomik, sosyal, siyasal sorunların ana kaynağı olan kardeşliği ve birliği güçlendirecek bu sürece başkanlık yaptığınız için, emek verdiğiniz için, gayret gösterdiğiniz için bütün Adıyaman halkı adına size teşekkür ediyorum." Türkiye'nin huzur içerisinde yaşamasını istediğini belirten Tutdere, "Hepimizin beklentisi, bu salonda bulunan ve Türkiye'de yaşayan 86 milyonun beklentisi; huzur içerisinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bu topraklarda ay yıldızlı al bayrak altında birlikte yaşamaktır. Adaleti güçlü, kurumları güçlü, halkıyla bütünleşen bir ülke hepimizin isteği, hepimizin dileğidir. Bu yolculukta bütün milletimizin duası sizinle. Bunu bilmenizi isterim." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin kıymetli olduğuna değinen Tutdere, "Birlik, beraberlik içerisinde kardeşliğin hamurunun yoğrulduğu bu topraklarda barışı konuşmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden birlik, beraberlik ve dayanışma komisyonunun çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmak çok kıymetli. Bu topraklar zaten barışın, huzurun, kardeşliğin toprakları. Dolayısıyla Adıyaman'da bu süreci konuşmak, bu sürece katkı vermek çok anlamlı." şeklinde konuştu. Toplumun Barış ve kardeşlik istediğini belirten Tutdere, "Bugün bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada sivil toplum örgütlerimiz, her görüşten, her meslekten hemşehrilerimiz var. Onlar da sizleri dinleyecek, fikirlerini paylaşacak. Biz bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Türkiye’de kamuoyu barışı istiyor, kardeşliği istiyor. Sabahki konuşmanızı çok dikkatli dinledim. Her cümlesi, her kelimesi anlam yüklüydü. Hepimiz aynı duyguları paylaşıyoruz. Tabii ki bu önemli meselenin çözümü sürecinde duraklar da, dirençler de olacaktır ama bu dirençler çok zayıf kalacaktır" dedi.