Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "alkollü araç kullanmaktan" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.