        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.11.2025 - 11:45
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "alkollü araç kullanmaktan" suçlarından kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

