        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

        Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:43
        Adıyaman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama
        Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kentte suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilenlere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da 5 Kasım'da operasyon düzenlemiş, 40 ruhsatsız av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 482 fişek, 7 bıçak, 2 torna makinesi, 1 kılıç ile çok sayıda kaçak sigara ele geçirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

