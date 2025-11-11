Habertürk
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Giriş: 11.11.2025 - 17:54 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:54
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        B.U. idaresindeki 63 AJD 211 plakalı otomobil, Kahta-Sincik kara yolu Cendere Köprüsü yakınlarında Y.R.S. yönetimindeki 06 CPY 502 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

