        Adıyaman'da motosiklet sürücüleri denetlendi

        Adıyaman'da motosiklet sürücüleri denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:07
        Adıyaman'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Adıyaman'da polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

        Motosikletlerde kask kullanımının arttırılması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılması sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kentte trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde denetim yaptı.

        Denetimler kapsamında yaklaşık 80 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

        Belgeleri eksik olan ve çeşitli kusurları bulunan sürücülere para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

