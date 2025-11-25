Adıyaman'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşmış, 6 şüpheliyi gözaltına almış ve 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatmıştı.

