Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:44 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da polis tarafından masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kentte bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı iddialarına yönelik 25 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşmış, 6 şüpheliyi gözaltına almış ve 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        YKS öğrencilerine bilgi yarışması
        YKS öğrencilerine bilgi yarışması
        Evden hırsızlığa 4 tutuklama
        Evden hırsızlığa 4 tutuklama
        Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis
        Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası veril...
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası veril...
        Adıyaman'da nar üretim alanı genişliyor, rekolte artıyor
        Adıyaman'da nar üretim alanı genişliyor, rekolte artıyor