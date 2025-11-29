Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:56
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Besni Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda sokakta yakalanan M.A. ve F.T'nin üst aramasında 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

