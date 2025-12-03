Adıyaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Suç delillerini yok etmek" ve "Toplu olarak silahlı tehdit" suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında belirledikleri 6 şüpheliyi yakaladı.

