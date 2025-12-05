Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada 340 paket gümrük kaçağı sigara ile 30 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il kırsalındaki bir araçta gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaştı.

