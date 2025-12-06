Depremlerde yıkılan tarihi Tuz Hanı yeniden ayağa kaldırılıyor

ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde bir kısmı yıkılan tarihi Tuz Hanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Oturakçılar Pazarı içerisinde bulunan Tuz Hanı, uzun yıllar devam eden kamulaştırma sorunlarının çözülmesinin ardından 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla restore edildi.

Depremden önce 24 dükkan, toplam 40 yatak kapasiteli 19 otel odası, restoran, geniş avlu ve çok amaçlı sosyal alanlarla turizme kazandırılan han, "asrın felaketi"nde zarar gördü. Yapının bazı bölümleri tamamen yıkılırken, hanın yeniden eski haliyle ayağa kaldırılması için restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, Tuz Hanı'nın 1800'lü yılların sonunda inşa edildiğini, daha önce bir restorasyon geçirdiğini anlattı.

Tarihi eserlerde projelendirme ve restorasyon süreçlerinin uzun zaman aldığını, bu nedenle hassas çalışma yürütüldüğünü belirten Varol, şöyle konuştu:

"Tuz Hanı, en son restorasyonun ardından 32 odalı butik otel olarak işletiliyordu. Ayrıca, 1950'lerde inşa edilen betonarme bölümde mimariye uygun şekilde tasarlanmış dükkanlar bulunuyordu. Tarihi kısımda ise yemekhane, konferans salonu ve çeşitli sosyal alanlar yer alıyordu. Biz burayı yeniden aynı fonksiyonlarıyla ilimize kazandırmak istiyoruz. Yeni restorasyon projesinde depreme dayanıklılık ve yapısal güçlendirme konuları özellikle ön plana çıkarıldı. İlgili kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda revizyonlar gerçekleştirildi ve nihayetinde proje tamamlanarak uygulama aşamasına geçildi."

- Han, kent turizminin yatak kapasitesini de artıracak

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde kentin yapı stokunun yaklaşık 3'te birini kaybettiklerini, bugün gelinen noktada ise yerinde dönüşümlerle bunun büyük kısmını geri kazandıklarını ifade eden Varol, depremlerden sonraki karamsarlığın yerini şimdi daha umutlu bir tablonun aldığını söyledi.

Tuz Hanı'nın tamamlanmasıyla kentin turizmdeki yatak kapasitesini de artıracağını belirten Varol, "Hem hanımızın, ikonik bir tarihi eserin yeniden yüz güldüren bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız hem de özellikle afet sonrası ortaya çıkan turistik yatak kapasitesi ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacağız. Projenin başlangıcında yaklaşık 2 yıllık bir öngörü vardı fakat mevcut çalışma temposuna baktığımızda çok daha erken tamamlanacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.