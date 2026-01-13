Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:37
        Adıyaman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eskisaray Mahallesi'nde M.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

