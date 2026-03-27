Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Adıyaman'da haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması sürüyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 09:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması sürüyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması devam ediyor.

        Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı Köyü'ndeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

        Evin yakınındaki dere yatağında jandarma, UMKE, AFAD, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

        Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.

        Çocuğun amcası Mehmet Hüseyin Temel, gazetecilere, ekiplerin sahada çalışma yaptıklarını ve bir an önce yeğenin bulunması için dua ettiklerini söyledi.

        Ekiplerin arama çalışmaları, Kotur Çayı'ndaki HES bölgesinde yoğunlaştı. Bu kapsamda baraj kapakları açılarak su seviyesi düşürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

