Adıyaman'da kıyıya vuran balıklara inceleme

ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık korkuya neden oldu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin sebebini öğrenmek için sudan ve balıklardan örnek alarak çalışma başlattı.

Atatürk Barajı Gölü'ne kıyısı olan Kızılcapınar Köyü'ne önceki gün balık tutmak için gelen amatör balıkçılar, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü. Balıkçıların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak durumu Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Baraj kıyısına gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ölümlerin sebebini belirlemek için sudan ve balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise ölümlerin, baraj çevresindeki fabrikalarının arıtma tesisinin kapalı olması ile alakalı olabileceğini söyledi. Alan, "Göle yakın fabrikalarda arıtma tesisinin birkaç gün çalışmadığı gibi bir duyum aldık ve kimyasal atıklardan ötürü ölmüş olabileceklerini düşündük. Ama kesin sonuç olarak yapılan incelemenin ardından balıkların ölüm nedeni ortaya çıkacaktır. Sonuçların ardından kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.



ADIYAMAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:52

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